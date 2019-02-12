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Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Başçavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı

12.02.2019 18:20

İstanbul Çekmeköy’de bir site içerisine düşen askeri helikopterde şehit olan Eskişehirli Astsubay Başçavuş İlyas Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin küçük yaştaki çocukları da babalarına son kez veda ederken, 5 yaşındaki Kıvanç Kaya'nın el sallayarak babasını uğurlaması yürek sızlattı.


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