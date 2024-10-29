Gök Vatan’a Gökbey! İşte T625 helikopterinin özellikleri

Terör örgütü PKK'nın 23 Ekim'de alçakça saldırdığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( TUSAŞ ) tesislerinde üretilen milli T625 Gökbey Genel Maksat Helikopteri, bugün düzenlenecek törenle Jandarma Genel Komutanlığı 'na teslim edilecek.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÜÇLÜ MESAJ!

Başkan Erdoğan'ın katılacağı bu teslimat töreni, terör örgütlerine karşı kararlı bir duruşla birlikte saldırılarla yıldırılmaya çalışılan Türkiye'nin, yerli savunma sanayiindeki azmini daha da pekiştirdiğini gösteriyor.

T625 Gökbey, Türkiye'nin özellikle yüksek irtifa ve zorlu coğrafyalarda operasyon yapabilme kapasitesi ile terörle mücadelede güvenlik güçlerinin en önemli desteklerinden biri olacak.