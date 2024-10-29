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Green Card başvurusu nasıl, nereden yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Fotoğraf ölçüleri, gerekli belgeler...

Evlilik, çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenlerin başvuru yaptığı Green Card yani ABD Yeşil Kart başvuruları 2 Ekim 2024 tarihinde başlamıştı. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan Green Card başvuru ekranı dvprogram.state.gov Kasım ayının ilk haftasına kadar müracaatları kabul edecek. Peki başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru detaylarına ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:47 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:47
Green Card başvurusu nasıl, nereden yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Fotoğraf ölçüleri, gerekli belgeler...

ABD'nin Green Card (Yeşil Kart) programı, uluslararası katılımcılara ikamet etme fırsatı sunuyor. DV-2026 başvuruları 2 Ekim 2024'te başladı ve 5 Kasım 2024'e kadar sürecek. Başvuru sürecinde uygun fotoğraf ölçüleri ve diğer gerekliliklere dikkat etmek önemli. Ayrıca yaş ve eğitim şartları da başvurunun geçerliliğini etkileyen faktörler arasında. İşte Green Card başvurusu hakkında bilmeniz gereken önemli detaylar...

Green Card başvurusu nasıl, nereden yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Fotoğraf ölçüleri, gerekli belgeler...

Green Card başvuru süreci

DV-2026 için Green Card başvuruları 2 Ekim 2024 itibarıyla başladı ve 5 Kasım 2024'e kadar devam edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı bu süreçte katılımcılara ikamet hakkı tanımak amacıyla başvuruları kabul ediyor.

Green Card başvurusu nasıl, nereden yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Fotoğraf ölçüleri, gerekli belgeler...

Başvuru ekranı

Green Card başvurusunu yapmak isteyenler dvprogram.state.gov adresini kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilir. Başvuru tamamen ücretsizdir; ancak bu süreçte her aşamanın dikkatlice tamamlanması gerekmektedir.

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