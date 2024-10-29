Green Card başvurusu nasıl, nereden yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Fotoğraf ölçüleri, gerekli belgeler...

ABD'nin Green Card (Yeşil Kart) programı, uluslararası katılımcılara ikamet etme fırsatı sunuyor. DV-2026 başvuruları 2 Ekim 2024'te başladı ve 5 Kasım 2024'e kadar sürecek. Başvuru sürecinde uygun fotoğraf ölçüleri ve diğer gerekliliklere dikkat etmek önemli. Ayrıca yaş ve eğitim şartları da başvurunun geçerliliğini etkileyen faktörler arasında. İşte Green Card başvurusu hakkında bilmeniz gereken önemli detaylar...

Green Card başvuru süreci DV-2026 için Green Card başvuruları 2 Ekim 2024 itibarıyla başladı ve 5 Kasım 2024'e kadar devam edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı bu süreçte katılımcılara ikamet hakkı tanımak amacıyla başvuruları kabul ediyor.