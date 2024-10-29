SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan kafa karıştıran paylaşımlar! İlk kez konuştu! Katilin kim olduğunu açıkladı

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın şüpheli ölümü tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Söz konusu olayda son olarak tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Ailenin olaydaki tutumu dikkat çekerken, Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan da peş peşe paylaşımlar gelmişti. Baran Güran, yaklaşık 45 dakika sonra sildiği Instagram paylaşımlarıyla kafaları karıştırmıştı. Ağabey Güran, paylaşımlarının ardından duruşmaya sayılı günler kala ilk kez konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:49 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:20
Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan kafa karıştıran paylaşımlar! İlk kez konuştu! Katilin kim olduğunu açıkladı

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın vahşice katledilmesi karşısında şoke olmuştu.

Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan kafa karıştıran paylaşımlar! İlk kez konuştu! Katilin kim olduğunu açıkladı

Narin Güran cinayeti hakkında başlatılan soruşturmada aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan kafa karıştıran paylaşımlar! İlk kez konuştu! Katilin kim olduğunu açıkladı

Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

SON DAKİKA