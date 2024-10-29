Türkiye, Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın vahşice katledilmesi karşısında şoke olmuştu.
Narin Güran cinayeti hakkında başlatılan soruşturmada aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.
Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.