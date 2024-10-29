Narin Güran cinayeti hakkında başlatılan soruşturmada aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.