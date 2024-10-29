Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde öneml açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde öneml açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Burada şunu büyük bir iftiharla söylemek isterim: Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe, nasıl asil bir milletin ferdi olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz.

Aynı şekilde TUSAŞ çalışanlarımızın, yaşadıkları terör saldırısına rağmen dik ve dirayetli duruşu, her türlü takdirin üzerindedir.

DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

"Hainlere inat; daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" diyerek bu milletin yiğitliğini, cesaretini ve korkusuzluğunu tüm dünyaya bir daha gösteren TUSAŞ'ın siz kahramanlarına, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Buradaki her bir arkadaşımın şehitlerimizden devraldığı emaneti, layıkıyla taşıdıktan sonra inşallah gelecek nesillere çok daha güçlü bir şekilde devredeceğinden asla şüphe duymuyorum.

Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum: Bu tür hain saldırılar, bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez.

TUSAŞ'taki teslim töreninde ʺDaha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğizʺ yazısı dikkat çekti. (Ekran görüntüsü)

Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içine girmeyiz. İster sınırlarımız içinde, ister sınırlarımız ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek, ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Bunun için uhdemizde bulunan tüm imkanlardan, tüm araçlardan, terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan da çekinmeyiz.

Son yıllarda yeni terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe-Kilit Harekatıyla Irak sınırımızın güvenliğini tahkim ediyoruz. Suriye'ye gerçekleştirdiğimiz operasyonlarımızla da güneyimizdeki terör yapılanmasını sınır şehirlerimizden uzaklaştırdık. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar, inşallah, bu mücadeleyi çok boyutlu şekilde devam ettireceğiz.