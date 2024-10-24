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Terör saldırısı sonrası önce çalışanı sonra TUSAŞ açıkladı: "Hainlere inat daha fazla çalışacağız"

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine öğle saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. Şehit ve yaralıların olduğu saldırı sonrası TUŞAS çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye esnasında ise bir TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız" dedi. Öte yandan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 03:39 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 14:10
Terör saldırısı sonrası önce çalışanı sonra TUSAŞ açıkladı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız

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Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde terör saldırısı yapıldı.

Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristin en net görüntüsü. (Takvim.com.tr)Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristin en net görüntüsü. (Takvim.com.tr)

Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız yaralandı.

TUSAŞ çalışanı alçak saldırının ardından var gücüyle haykırdı

Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: ʺHainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğizʺ (İHA)Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: ʺHainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğizʺ (İHA)

SALDIRI SONRASI TUSAŞ ÇALIŞANLARI TAHLİYE EDİLDİ
Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası TUŞAS çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi.

Terör saldırısı sonrası önce çalışanı sonra TUSAŞ açıkladı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız

Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: ʺHainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğizʺSaldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: ʺHainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğizʺ

VAR GÜCÜYLE HAYKIRDI
Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

TUSAŞ'TAN "KARARLILIK" MESAJI: "ARA VERMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TUSAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırıyı lanetledikleri vurgulandı.

Terör saldırısına sonrası TUSAŞ'tan ʺkararlılıkʺ mesajı (Ekran görüntüsü/TUSAŞ internet sitesi)Terör saldırısına sonrası TUSAŞ'tan ʺkararlılıkʺ mesajı (Ekran görüntüsü/TUSAŞ internet sitesi)

"MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin, hain terör saldırılarının üstesinden gelinmesinde en büyük güç olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."

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