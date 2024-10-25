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Şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu: "Ölene kadar unutmayacağım"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir, "Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş. Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi." dedi. Özdemir'in saldırıdan 20 dakika arayla kurtulduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 13:43
Şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici’ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu: Ölene kadar unutmayacağım

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TUSAŞ'ta mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit oldu.

''Hayatımın en acı siparişiydi''

20 DAKİKA ARAYLA KURTULDU
Sipariş edilen çiçeği Eryaman'dan TUSAŞ'a götüren Ali Özdemir de saldırıdan 20 dakika arayla kurtuldu.

Şehit Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir (AA)Şehit Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir (AA)

Özdemir, yaptığı açıklamada, çiçeğin internet üzerinden sipariş verildiğini, çiçekle ilgili de sık sık aksilik yaşandığını ifade etti.

Şehit Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir (AA)Şehit Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir (AA)

OYALANSAYDIK, BİZ DE TAM ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALACAKTIK

Özdemir, şunları söyledi:

"Buradan çiçekleri çıkarırken önce çiçeğin fotoğrafını çekiyoruz ve gönderici onayına iletiyoruz. Buradaki şoför arkadaşımız bir yanlışlıkla başka çiçeğin fotoğrafını çekip gönderdi ama buna rağmen onay geldi. Daha sonra çiçeği istenilenle değiştirdik ama o çiçekte bir aksilik vardı. Aslında, oraya gitmeden önce Saray bölgesindeki çiçekleri bırakıp oraya geçiyoruz. O gün bir şey bizi korudu, Saray bölgesine hiç siparişimiz yoktu ve direkt TUSAŞ'a gittik. Belki öncesinde oyalansaydık, biz de tam çatışmanın ortasında kalacaktık."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri toprağa verildi. TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerinde şehit ettikleri TUSAŞ çalışanları Ekici, Canbaz ve Coşkun'un cenazeleri, namazın kılınacağı Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde getirildi. Şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici (ortada) törende üzüntü yaşadı. (AA)Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri toprağa verildi. TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerinde şehit ettikleri TUSAŞ çalışanları Ekici, Canbaz ve Coşkun'un cenazeleri, namazın kılınacağı Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde getirildi. Şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici (ortada) törende üzüntü yaşadı. (AA)

TUSAŞ'a saat 15.00'te ulaştığını ve Ekici için sipariş edilen dahil 4-5 çiçeği saldırının meydana geldiği kapıdaki posta dağıtım merkezine bıraktığını söyleyen Özdemir, Ekici'yi saat 15.06'da aradığını, evlilik yıl dönümü hediyesi kırmızı gülleri ve çikolatayı posta merkezine bıraktığını söylediğini ifade etti.

Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici (Takvim.com.tr/Arşiv)Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici (Takvim.com.tr/Arşiv)

Saldırıyı duyunca şoka girdiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyden haberimiz yoktu ve dükkana döndük. Saat 16.00 civarı orada terör saldırısı olduğunu öğrendik. Baktığımızda tam bizim çiçeği bıraktığımız yerde olduğunu ve Zahide Hanım'a giden çiçeği bizim bıraktığımızı anladık. Çok üzüldük. Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık. Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş. Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi. Hala posta merkezinde bizim bıraktığımız çiçeklerden duranlar varmış. Kısmet belki o zamanda onlar denk gelecekti. İnşallah bir daha böyle bir şeye maruz kalmayız."

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