Şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu: "Ölene kadar unutmayacağım"

Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici (Takvim.com.tr/Arşiv)

Saldırıyı duyunca şoka girdiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyden haberimiz yoktu ve dükkana döndük. Saat 16.00 civarı orada terör saldırısı olduğunu öğrendik. Baktığımızda tam bizim çiçeği bıraktığımız yerde olduğunu ve Zahide Hanım'a giden çiçeği bizim bıraktığımızı anladık. Çok üzüldük. Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık. Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş. Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi. Hala posta merkezinde bizim bıraktığımız çiçeklerden duranlar varmış. Kısmet belki o zamanda onlar denk gelecekti. İnşallah bir daha böyle bir şeye maruz kalmayız."