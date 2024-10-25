Şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu: "Ölene kadar unutmayacağım"

TUSAŞ'ta mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit oldu.
20 DAKİKA ARAYLA KURTULDU
Sipariş edilen çiçeği Eryaman'dan TUSAŞ'a götüren Ali Özdemir de saldırıdan 20 dakika arayla kurtuldu.
Şehit Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir (AA)
Özdemir, yaptığı açıklamada, çiçeğin internet üzerinden sipariş verildiğini, çiçekle ilgili de sık sık aksilik yaşandığını ifade etti.
Şehit Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir (AA)
OYALANSAYDIK, BİZ DE TAM ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALACAKTIK
Özdemir, şunları söyledi:
"Buradan çiçekleri çıkarırken önce çiçeğin fotoğrafını çekiyoruz ve gönderici onayına iletiyoruz. Buradaki şoför arkadaşımız bir yanlışlıkla başka çiçeğin fotoğrafını çekip gönderdi ama buna rağmen onay geldi. Daha sonra çiçeği istenilenle değiştirdik ama o çiçekte bir aksilik vardı. Aslında, oraya gitmeden önce Saray bölgesindeki çiçekleri bırakıp oraya geçiyoruz. O gün bir şey bizi korudu, Saray bölgesine hiç siparişimiz yoktu ve direkt TUSAŞ'a gittik. Belki öncesinde oyalansaydık, biz de tam çatışmanın ortasında kalacaktık."