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"6-7 Ekim" provokasyonunun üzerinden 10 yıl geçti! Yasin Börü ve arkadaşları nasıl katledildi, kim ne ceza aldı?

6-7 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği provokatif olayların üzerinden 10 yıl geçti. Terör yandaşları Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş'i katletti. Birçok kamu kurumuna hasar verdi. Olaylara ilişkin görülen davada, sanık eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 6 ayrı suçtan 42 yıl, Figen Yüksekdağ ise 6 ayrı suçtan 30 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. İşte 6-7 Ekim olaylarında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 12:18 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 12:18
6-7 Ekim provokasyonunun üzerinden 10 yıl geçti! Yasin Börü ve arkadaşları nasıl katledildi, kim ne ceza aldı?

6-7 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği provokatif olayların üzerinden 10 yıl geçti. Peki o süreçte neler yaşandı, Prokasyonu kim nasıl körükledi?

6-7 Ekim provokasyonunun üzerinden 10 yıl geçti! Yasin Börü ve arkadaşları nasıl katledildi, kim ne ceza aldı?

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

6-7 Ekim provokasyonunun üzerinden 10 yıl geçti! Yasin Börü ve arkadaşları nasıl katledildi, kim ne ceza aldı?

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verildi.

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