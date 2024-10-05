6-7 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği provokatif olayların üzerinden 10 yıl geçti. Peki o süreçte neler yaşandı, Prokasyonu kim nasıl körükledi?

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.