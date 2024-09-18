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FETÖ SON HALİ VİDEOSU İZLE!
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FETÖ SON HALİ VİDEOSU İZLE!

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 17:13 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 17:13

FETÖ'deki iç savaş sonrası kaçırılan izine Pocono'da rastlanan elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Fetullah Gülen'in halinin bitik vaziyetinin perişan olduğu gözlemlendi. Yüzündeki şişlikle ilgili "Balon balığına dönmüş", "Kabak gibi şişmiş" yorumları yapıldı. Öte yandan FETÖ'nün yeğeni Ebuseleme Gülen "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve ekibini işaret etti. Pensilvanya'daki şer yuvasında elebaşının içi boş mezarının hazırda bekletildiği gözlemlendi.

FETÖ bitmiş! Yeğeninin O*** çocukları kaçırdı dediği Fetullah Gülen kabak gibi şişti... Mezarı bile hazır
FETÖ bitmiş! Yeğeninin "O*** çocukları kaçırdı" dediği Fetullah Gülen kabak gibi şişti... Mezarı bile hazır

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