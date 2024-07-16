15 Temmuz'un 8. yılında FETÖ'ye 'Turkuvaz' kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr elebaşı Gülen'in Pocono'daki izini sürdü
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin 8. yıl dönümünde A Haber ve SABAH Pensilvanya'daki şer yuvasını görüntüledi. Darbe emrinin verildiği terör karargahının önünden detayları aktaran Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abddurrahman Şimşek, "Fetullah Gülen buradan kaçırıldı. 20 dakikalık bölgede başka bir evde kalıyor şu anda" dedi. Öte yandan Takvim.com.tr günler öncesinden eelebaşı Gülen'in kaçırıldığı lokasyonun harita üzerinde izini sürmüş, Pocono bölgesini mercek altına almıştı. Gülen'in CIA'in 'safe house'nda bulunmadığı, bölgedeki ormanlık alandaki bir malikanede olduğunu düşünülüyor.