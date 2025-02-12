FETÖ’cü Ahmet Antepli’den itiraf üstüne itiraf: Adil Öksüz’ü Pensilvanya’da çok kez gördüm: | Soruları nasıl çaldılar?

FETÖ'nün ABD'de firari yaşayan kritik isimlerinden eski sözde mahrem imamı Abdullah Antepli, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve üniversite giriş sınav sorularının çalınarak FETÖ üyelerine verilmesiyle ilgili itiraflarına yenilerini ekledi.

Eski Zaman gazetesi çalışanı firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in sosyal medya programına ikinci kez katılan Antepli, soru çalma olayıyla ilgili verdiği ilk röportajın ardından kendisinin ve ailesinin örgüt üyelerince tehdit edildiğini aktardı.

Antepli, aile bireylerinin isim, adres ve iletişim bilgilerinin örgüt tarafından internete konulup hedef gösterilmesinin ardından, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) konuya müdahil olduğunu söyledi.

FETÖ'cülerin askeri liselere sokulması için kurulan "mahrem" yapıda 1988 ila 1997'de görev yaptıktan sonra örgüt tarafından sözde Malezya imamı olarak atanan Antepli, KPSS ve üniversite giriş sınavı sorularının çalınarak FETÖ'cülere verilmesinin örgütteki "ahlaki çürüme ve erozyonun en masum örneği" olduğunu ifade etti.

Antepli, kendisi ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dahil, örgüt üst yönetimindeki birçok kişiyi suçladığı konuşmasında, "Bu suçun bedeli bu dünyada ödenmez." dedi.