12 Şubat 2025 kar tatili olan iller listesi! Son dakika valilik duyuruları

Son dakika kar tatili duyuruları için araştırmalar hızlandı.Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. İşte 12 Şubat kar tatili olan iller...

"Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır."

İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisinin sürdüğü belirtilerek öğrencilerin güvenliği için bu kararın alındığı vurgulandı. İşte o açıklama;

TEKİRDAĞ'DA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava ve yoğun kar yağışı, birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. Tekirdağ'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen ilçelerin sayısı artarken, valilikten yapılan açıklamayla 5 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu. Son olarak Ergene ve Saray ilçeleri de bu listeye eklendi ve eğitime ara verilen ilçe sayısı 5'e yükseldi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu ilçelerde tüm okullarda eğitime 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

KAMUDA ENGELLİ VE HAMİLE PERSONEL İZİNLİ SAYILACAK

Valilik ayrıca, tatil edilen ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.