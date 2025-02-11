12 Şubat 2025 kar tatili olan iller listesi! Son dakika valilik duyuruları

Son dakika kar tatili duyuruları için araştırmalar hızlandı.Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. İşte 12 Şubat kar tatili olan iller...
İSTANBUL
İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisinin sürdüğü belirtilerek öğrencilerin güvenliği için bu kararın alındığı vurgulandı. İşte o açıklama;
"Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır."
TEKİRDAĞ'DA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!
Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava ve yoğun kar yağışı, birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. Tekirdağ'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen ilçelerin sayısı artarken, valilikten yapılan açıklamayla 5 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu. Son olarak Ergene ve Saray ilçeleri de bu listeye eklendi ve eğitime ara verilen ilçe sayısı 5'e yükseldi.
Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu ilçelerde tüm okullarda eğitime 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.
KAMUDA ENGELLİ VE HAMİLE PERSONEL İZİNLİ SAYILACAK
Valilik ayrıca, tatil edilen ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
SAMSUN'UN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, Samsun'da da eğitime kısmi olarak ara verilmesine neden oldu. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde taşımalı eğitime 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ara verildi.
ULAŞIMDA AKSAMALAR BEKLENİYOR
Yetkililer, yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bu üç ilçede taşımalı eğitim gören öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağını duyurdu. Kararın, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, Kahramanmaraş'ta da eğitime ara verilmesine neden oldu. Nurhak ve Göksun ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi.
ELBİSTAN VE DİĞER İLÇELERDE KISMİ TATİL
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Elbistan ilçesinde taşımalı eğitimin yarın yapılmayacağı duyuruldu. Bunun yanı sıra, Dulkadiroğlu ilçesinde 19 mahallede ve Onikişubat ilçesinde yine 19 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.
KAR YAĞIŞI VE ULAŞIMDA AKSAMALAR BEKLENİYOR
Kahramanmaraş'ta kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam ettiği belirtilirken, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
SİNOP'UN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."
Ayancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.
KASTAMONU'NUN 5 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ
Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Kent merkezinde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının devam ettiği kentte, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
ÇORUM'UN ORTAKÖY İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ
Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim kapsamında Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde kar ve buzlanmadan dolayı eğitim 12 Şubat 2025 günü bir gün tatil edilmiştir. Aşdağul beldemiz, İncesu ve Karahacip köylerimizde taşımalı eğitime devam edilecektir."
❄️ İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Kar yağışının bu gece ve yarın öğlene kadar devam edeceğini açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, Perşembe günü itibarıyla İstanbul'da karın çekileceğini duyurdu. Bugün Samsun, Amasya ve Kayseri gibi şehirlerde öğleden sonra yoğun kar yağışının beklendiğini aktaran Şen, bu bölgelerde bir günde yarım metreye varan kar birikimi olabileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Fotoğraflar AA'dan ve X'ten alınmıştır.