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FETÖ’cü Ahmet Antepli’den itiraf üstüne itiraf: Adil Öksüz Gülen’in gözdesiydi
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FETÖ'cü Ahmet Antepli'den itiraf üstüne itiraf: Adil Öksüz Gülen'in gözdesiydi

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 13:43

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütte başlayan kavga berbaberinde itiraf ve ifşaları da getirdi. Eski FETÖ mahrem imamı Abdullah Antepli, örgütün soru çalma hainliğini Fetullah Gülen'in direktifleriyle gerçekleştirildiğini söyledi. Antepli, "Çalınan soruları aldım. 1988 ile 1997 arasında sınavdan birkaç gün önce düzinelerce çocuğa verdim." dedi. FETÖ'cü Antepli 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'ü çok kez Pensilvanya'daki FETÖ kampında gördüğünü de itiraf etti.

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