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3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu'nun komşuları neler anlattı?

İzmir'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun kemikleri ikamet ettiği evinde bulundu. Üzerindeki kıyafetlerinin de çürüdüğü belirlenen Gülşen Çoğulu'nun komşuları bir senedir binalarından kötü kokular yayıldığını anlattı.

DHA takvim.com.tr DHA
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 16:15 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 17:04
3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu’nun komşuları neler anlattı?

İzmir'de yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun kemikleri bulundu.

3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu’nun komşuları neler anlattı?
3 yıldır kendisinden haber alınamayan emekli hemşirenin evinde kemikleri bulundu!

Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşi 23 yıl önce hayatını kaybedince yalnız yaşamaya başladı.

3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu’nun komşuları neler anlattı?

Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemiden bir süre sonra irtibatlarının koptuğu öğrenildi.

3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu’nun komşuları neler anlattı?

KAPIYI ÇİLİNGİR AÇTI

3 yıl sonra Gülşen Çoğulu'na ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu'nun Barbaros Mahallesi'ndeki evine gitti.

3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu’nun komşuları neler anlattı?

ÇÜRÜMÜŞ KIYAFETLERİN İÇİNDE KEMİKLERİ BULUNDU

Kapıyı çilingire açtıran polis ekipleri, girdikleri çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Gülşen Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı.

3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu’nun komşuları neler anlattı?

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gülşen Çoğulu'nun evinin kapısı ise mühürlendi.

3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu’nun komşuları neler anlattı?

Gülşen Çoğulu'nun asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten R.Ç., ifadesinde kendisiyle 3 yıldır görüşmediklerini söyledi.

3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu’nun komşuları neler anlattı?

Öte yandan apartman yaşayanlar, bir senedir binalarından kötü kokular yayıldığını söyledi.

3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu’nun komşuları neler anlattı?

"YILLAR ÖNCE GÖRDÜM"

Binada oturan Pervin Ak (70), kötü kokular geldiğini belirtip, "Gülşen Hanım'ı şahsen 2 kere gördüm. En son gördüğümden bu yana da yıllar geçti. Evimde çok sık kalmıyorum, genelde kızımın yanında oluyorum" dedi.

3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu’nun komşuları neler anlattı?

KOKU GELDİĞİ SÖYLENİYORDU

Gülşen Çoğulu'nun bir diğer komşusu İlhami Özbek (62) ise olayı yeni duyduğunu ve şaşırdığını belirtip, "Yan dairesinde oturan öğrenciler var, onlar kötü koku geldiğini söylüyordu. Ölen kişiyi tanımıyorum" ifadelerini kullandı.