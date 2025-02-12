3 yıl boyunca öldüğünü farketmediler! Evinde kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu’nun komşuları neler anlattı?

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gülşen Çoğulu'nun evinin kapısı ise mühürlendi.

Gülşen Çoğulu'nun asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten R.Ç., ifadesinde kendisiyle 3 yıldır görüşmediklerini söyledi.

Öte yandan apartman yaşayanlar, bir senedir binalarından kötü kokular yayıldığını söyledi.

"YILLAR ÖNCE GÖRDÜM" Binada oturan Pervin Ak (70), kötü kokular geldiğini belirtip, "Gülşen Hanım'ı şahsen 2 kere gördüm. En son gördüğümden bu yana da yıllar geçti. Evimde çok sık kalmıyorum, genelde kızımın yanında oluyorum" dedi.