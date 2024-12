Son zamanlarda gündemde olan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listeleriyle ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Gıda Mühendisi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, en çok hile yapılan ürünlerin maddi değeri yüksek ürünler olduğunu belirterek, özellikle zeytinyağı ve bitkisel yağlar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bal ve baharatlarda hileye sıkça rastlandığını ifade etti.

Gıdalarda yapılan hilelerle ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Ercoşkun, "En çok hilesi yapılan gıdalar içerisinde maddi değeri en yüksek olan gıdalar karşımıza çıkıyor. Özellikle zeytinyağı ve bitkisel yağlar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bal ve baharatlar karşımıza çıkıyor. Bu gıdaların her birinin birim fiyatı oldukça yüksek. Dolayısıyla haksız kazanç elde etmek isteyen vatandaşlar, bu gıdaların içerisinde bulunmaması gereken malzemeler katarak haksız kazanç elde edebiliyor. Zeytinyağının içerisine farklı bitkisel yağların karıştırılması, ülkemize zeytinyağında en çok yapılan hilelerden birisi. Kırmızı etlerde kanatlı ve tek tırnaklı hayvan eti bununla birlikte iç organ etlerinin kullanılması etlerde yapılan en büyük hilelerden birisidir. Baharatlarda ise gıda boyası veya hacmi arttırıcı malzemeler katılabiliyor. En yüksek fiyatlı ürünlerden olan balda, şekerli karışım, nişasta şurubu veya fruktoz şurubu karıştırılarak hile yapılabiliyor. " dedi.