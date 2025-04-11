Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay'ın gölgesinde partisini olağanüstü kurultaya götürdü. Ancak bu durum şaibeleri perdelemeye yetmedi. "CHP'ye kayyum atayacaklardı" iddiasıyla yola çıkan Özel, tek başına girdiği sandıktan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan olarak çıktı. Özel, Parti Meclisi'ni de istediği gibi dizayn etti.

TAKVİM O BELGEYE ULAŞMIŞTI Tüm bu yaşananların gölgesinde yargı süreci devam eden kurultaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edildiği iddiası ve usulsüzlükler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Mart 2025'te Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilgi ve belge talebinde bulundu. Kurultay sonrası il, ilçe belediyeleri ve belediye iştiraki şirketlerde işe başlatılanların SGK kayıtları ve detaylı rapor istendi. Takvim, o belgeye ulaştı. Savcılık, SGK'ya 3 Nisan 2025'te bir yazı daha göndererek "İvedilikle cevap verilmesini" istedi. CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı

552 KİŞİ MERCEK ALTINDA Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden de şüphelilerin 1 yıllık süreçteki tüm tapu kayıtlarının temin edilmesi istendi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Yazımız ekinde kimlik belgeleri gönderilen 65 kişi ile bu kişilerin 1. ve 2. derece yakınları olmak üzere toplamda 552 kişinin, '1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında aldıkları ve sattıkları tüm tapu kayıtlarının temin edilerek ivedi olarak cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği bilginize rica olunur' denilerek yazılan yazımıza bugüne kadar cevap verilmediği görülmekte, ilgili sayılı yazımızın akıbetinin araştırılarak ivedilikle cevap verilmesi hususunda gereği bilgilerinize rica olunur" ifadeleri yer aldı.