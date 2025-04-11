Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay'ın gölgesinde partisini olağanüstü kurultaya götürdü. Ancak bu durum şaibeleri perdelemeye yetmedi. "CHP'ye kayyum atayacaklardı" iddiasıyla yola çıkan Özel, tek başına girdiği sandıktan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan olarak çıktı. Özel, Parti Meclisi'ni de istediği gibi dizayn etti.
TAKVİM O BELGEYE ULAŞMIŞTI
Tüm bu yaşananların gölgesinde yargı süreci devam eden kurultaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edildiği iddiası ve usulsüzlükler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Mart 2025'te Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilgi ve belge talebinde bulundu. Kurultay sonrası il, ilçe belediyeleri ve belediye iştiraki şirketlerde işe başlatılanların SGK kayıtları ve detaylı rapor istendi. Takvim, o belgeye ulaştı. Savcılık, SGK'ya 3 Nisan 2025'te bir yazı daha göndererek "İvedilikle cevap verilmesini" istedi.
552 KİŞİ MERCEK ALTINDA
Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden de şüphelilerin 1 yıllık süreçteki tüm tapu kayıtlarının temin edilmesi istendi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Yazımız ekinde kimlik belgeleri gönderilen 65 kişi ile bu kişilerin 1. ve 2. derece yakınları olmak üzere toplamda 552 kişinin, '1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında aldıkları ve sattıkları tüm tapu kayıtlarının temin edilerek ivedi olarak cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği bilginize rica olunur' denilerek yazılan yazımıza bugüne kadar cevap verilmediği görülmekte, ilgili sayılı yazımızın akıbetinin araştırılarak ivedilikle cevap verilmesi hususunda gereği bilgilerinize rica olunur" ifadeleri yer aldı.
3 KONU DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma dosyasında onlarca CHP'linin şaibeye ilişkin iddiaları ve tanıklıkları olduğu öğrenilirken, kurultay gönü döviz bürolarının açılması iddiası ile ilgili ciddi bir çalışma yürütüldüğü de ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında üzerinde durulan 3 konu dikkat çekti. Bunlar; "Banka hesaplarındaki hareketlilik, ilgili kişilerin kripto hesapları ve o kişilerin 2023-2024 yıllarındaki gayrimenkul alımları." şeklinde sıralandı.
Sabah Gazetesi'nden Mahmut Övür, bu araştırmaların sadece oy değiştiren delegelerle ilgili olmadığını işin içinde medya patronları, gazeteciler ve kamuoyu araştırması yapan anket şirketlerin de bulunduğunun altını çizdi.
O İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR
Övür, "Hesap hareketleri araştırılanlar arasında Cafer Mahiroğlu, Can Kakışım, İsmail Saymaz ve Ertan Aksoy dikkat çekiyor. Hesaplarda büyük rakamlardan, hareketlilikten söz ediliyor. Yargı sürecinde bu para akışı ile kurultaydaki oy değişimi arasında bir bağ kurulup kurulmayacağını göreceğiz. Raporlarda satır arası ilginç notlar da dikkat çekiyor. En ilginci de İstanbul Esenyurt örneğinde "delege ağa"lığı gibi bir durumun ortaya çıkması. Meğer delegeler adına para alıp dağıtmayan ve cebe atan uyanıklar da varmış. Bu işler açık seçik konuşulmaya başlandığında ortalık çok karışacak. Buradan CHP adına hayırlı bir sonuç çıkar mı, birileri ders alır mı bilemem ama siyaset-para ilişkisi açısından yargı sürecinin uyarıcı olacağı ve "temiz siyaseti" zorlayacağı çok açık." dedi.