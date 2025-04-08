Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...

Meteoroloji'den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...

Türkiye yeni haftaya Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisiyle merhaba dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri sonrası Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji'nin bugün yayınladığı yeni hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlı hava, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde etkisini gösterecek. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Nisan il il hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:11
Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu haritasını güncelledi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta etkisini artırıyor. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? 8 Nisan'a dair son hava durumu detayları haberimizde.

Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...

Meteoroloji'den 8 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu ve güneydoğu illerini kapsayan geniş bir bölgede kuvvetli yağış, gök gürültüsü ve kısa süreli fırtına beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...

İstanbul'da Sıcaklık 2 Dereceye Kadar Düşecek
Türkiye, Nisan ayının ilk haftasını adeta kışla uğurluyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı son değerlendirmede İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceğini ve hafta boyunca yağışların etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...

Şen İstanbul'da sıcaklıkların 8 dereceyi dahi bulamayacağını belirterek, "Bugün megakentte kuvvetli sağanak bekleniyor. Metrekareye 50 litreye kadar yağış düşebilir. Yarından itibaren ise yağmur ara verecek, ancak perşembe günü yeniden geri dönecek." dedi.

Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...

Anadolu'da Kar, Trakya'da Yağmur
Soğuk hava dalgası yalnızca Marmara'yı değil, tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Özellikle Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli yağışlar devam ederken Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı gözlemleniyor.

Şen, Trakya'daki durumu da değerlendirerek, "İstanbul'a kar yağmaz ama Edirne ve Kırklareli'nde şu an kar yağışı var. Bu sistem İstanbul'a kar getirmiyor ama çok yaklaştı. 8-9 hatta 10 derecelik ani düşüşlerle sıcaklık İstanbul'da 2 dereceye kadar gerileyebilir." açıklamasında bulundu.