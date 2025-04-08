Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...

Anadolu'da Kar, Trakya'da Yağmur

Soğuk hava dalgası yalnızca Marmara'yı değil, tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Özellikle Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli yağışlar devam ederken Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı gözlemleniyor.

Şen, Trakya'daki durumu da değerlendirerek, "İstanbul'a kar yağmaz ama Edirne ve Kırklareli'nde şu an kar yağışı var. Bu sistem İstanbul'a kar getirmiyor ama çok yaklaştı. 8-9 hatta 10 derecelik ani düşüşlerle sıcaklık İstanbul'da 2 dereceye kadar gerileyebilir." açıklamasında bulundu.