Meteoroloji'den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...
Türkiye yeni haftaya Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisiyle merhaba dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri sonrası Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji'nin bugün yayınladığı yeni hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlı hava, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde etkisini gösterecek. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Nisan il il hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:11