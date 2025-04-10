Meteoroloji'den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü serin ve yağışlı havanın etkisini sürdürmeye devam edeceğini duyurdu. Özellikle hafta sonuna yaklaşırken başkent Ankara'da kar, İstanbul'da ise sağanak yağış bekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün itibarıyla 29 il için "sarı", Van ve Hakkari içinse "turuncu" kodlu yağış uyarısında bulundu. Perki bugün hangi illerde kar yağacak? İşte 10 Nisan bölge bölge hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 07:08