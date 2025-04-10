Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...

Doğu Karadeniz'de Sahilde Sağanak, İç Kesimlerde Yoğun Kar

Doğu Karadeniz için de önemli uyarılar yapıldı. MGM tahminlerine göre, çarşamba sabah saatlerinden sonra Ordu il geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusunda başlayacak olan yağışlar, öğleden sonra Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetlenecek.

Kıyı kesimlerde yerel olarak şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağmur beklenirken, iç kesimlerde kar yağışının zaman zaman yoğun olacağı tahmin ediliyor.