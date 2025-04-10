Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...

Meteoroloji'den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü serin ve yağışlı havanın etkisini sürdürmeye devam edeceğini duyurdu. Özellikle hafta sonuna yaklaşırken başkent Ankara'da kar, İstanbul'da ise sağanak yağış bekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün itibarıyla 29 il için "sarı", Van ve Hakkari içinse "turuncu" kodlu yağış uyarısında bulundu. Perki bugün hangi illerde kar yağacak? İşte 10 Nisan bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 07:08
Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son tahminlere dayanarak 31 ilde etkili olması beklenen fırtına ve yoğun yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...

Doğu'da Fırtına İç Anadolu'da Kar Alarmı

AFAD'ın yazılı açıklamasında, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği ifade edildi. Öte yandan, İç Anadolu'nun doğusunda çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor. Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı perşembe sabahına kadar ise bu illerde kar yağışının zaman zaman etkili ve yoğun şekilde görüleceği kaydedildi.

Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...

29 İlde Sarı, Hakkari ve Van'da Turuncu Uyarı

Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda bugün itibarıyla 29 il için "sarı", Hakkari ve Van için ise "turuncu" kodlu uyarı yapıldığı bildirildi. Sarı kod, hava koşullarının potansiyel risk taşıdığına işaret ederken, turuncu kod, ciddi seviyede tehlikeye ve olası zarar ihtimaline işaret ediyor.

AFAD, ilgili valiliklerin konu hakkında bilgilendirildiğini ve özellikle turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla bildirim yapıldığını açıkladı.

SARI KODLA UYARILAN İLLER

Adıyaman

Ağrı

Artvin

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Erzurum

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hatay

Kars

Kayseri

Mardin

Muş

Niğde

Ordu
Rize

Siirt

Sivas
Tokat
Trabzon

Şanlıurfa

Batman

Şırnak

Ardahan

Iğdır

Kilis

TURUNCU KOD İLE UYARILAN İLLER

Hakkari

Van

Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...

Doğu Karadeniz'de Sahilde Sağanak, İç Kesimlerde Yoğun Kar
Doğu Karadeniz için de önemli uyarılar yapıldı. MGM tahminlerine göre, çarşamba sabah saatlerinden sonra Ordu il geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusunda başlayacak olan yağışlar, öğleden sonra Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetlenecek.

Kıyı kesimlerde yerel olarak şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağmur beklenirken, iç kesimlerde kar yağışının zaman zaman yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...

Çığ, Hortum ve Zehirlenmelere Dikkat!
Vatandaşlara yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması; AFAD ve ilgili kurumların yapacağı uyarıları titizlikle takip etmesi önem arz etmektedir."