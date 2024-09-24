Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'ye F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın ABD'deki kritik temasları devam ediyor. Son olarak Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya gelen Erdoğan, ABD Ticaret Odası, ABD Türkiye İş Konseyi ile DEİK'e bağlı Türk-Amerikan İş Konseyine bu toplantıya vesile oldukları için teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, artık bir gelenek haline gelen bu buluşmanın iki ülke iş çevrelerine yeni işbirlikleri ve ortaklıklar için önemli bir imkan sunduğuna inandığını belirterek, "Ekonomik ve ticari konular Amerika'yla münasebetlerimizin en önemli boyutlarından birini teşkil ediyor. Amerika son iki senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aştı. Pek çok defa ifade ettiğim üzere ikili ticaret göstergelerini istikrarlı şekilde arttırmak için büyük bir potansiyele sahibiz." ifadelerini kullandı.

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Ticarette 100 milyar dolarlık ortak hedefe iyi bir planlamayla ulaşabileceğine bütün samimiyetiyle inandığını ifade eden Erdoğan, "Bunun için demir çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve CAATSA yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor. Siz sektör temsilcilerinden de ilgili kurumlar nezdinde karşılıklı olarak kaybetmemize neden olan engellemelerin kaldırılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin büyük, güçlü ve potansiyeli son derece yüksek bir ekonomiye sahip olduğunu, bugün dünyada hem nüfusu 85 milyon hem de kişi başına geliri 13 bin doların üzerinde olan ABD, Japonya, Rusya, Meksika ile 5 ülkeden biri olduğunu dile getirdi.