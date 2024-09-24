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Başkan Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi:
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Başkan Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi: "İhracat engelleri kaldırılmalı"

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 09:53 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 09:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Savunma sanayiinde ihracat engellerinin kaldırılması gerektiğini belirten Erdoğan, "İşbirliğimiz son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle maalesef potansiyelinin çok gerisinde kaldı. F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor, bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz" dedi. Ticarette 100 milyar dolar hedefi olduğunu belirten Erdoğan, CAATSA yaptırımlarının kalkması gerektiğini söyledi.


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