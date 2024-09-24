Başkan Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi: "İhracat engelleri kaldırılmalı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Savunma sanayiinde ihracat engellerinin kaldırılması gerektiğini belirten Erdoğan, "İşbirliğimiz son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle maalesef potansiyelinin çok gerisinde kaldı. F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor, bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz" dedi. Ticarette 100 milyar dolar hedefi olduğunu belirten Erdoğan, CAATSA yaptırımlarının kalkması gerektiğini söyledi.