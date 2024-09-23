Başkan Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi: Geleceğin Zirvesi oturumuna hitap edecek liderlerle bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York 'taki ilk gün temaslarında önce Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Türkevi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan ilk gün Edi Rama ve Vucic ile görüştü. (AA)

GELECEĞİN ZİRVESİ OTURUMUNA HİTAP EDECEK

Başkan Erdoğan bugünkü programında ise BM binasındaki Genel Kurul salonunda "Geleceğin Zirvesi" isimli oturuma hitap edecek.





İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Ardından ikili temaslarını sürdürecek olan Erdoğan, önce Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul edecek.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)

BİR İLK OLACAK

Bu görüşmenin ardından ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelecek. Erdoğan, 30 Temmuz'da yemin ederek görevine başlayan Mesud Pezeşkiyan ile ilk kez yüz yüze görüşecek.

TÜRKİYE-İRAN ARASINDA İSRAİL GÜNDEMİ

İsrail'in Orta Doğu'da tırmandırdığı gerilim ve Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonrası Erdoğan ile Pezeşkiyan arasındaki görüşmede en önemli gündem maddesinin bölgedeki gelişmeler olması bekleniyor. Pezeşkiyan, İran'da 5 Temmuz'da yapılan seçimlerden zaferle ayrılmış ve 30 Temmuz'da yemin etmiş, yemin törenine katılan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ise aynı akşam İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit edilmişti. Haniye'nin şehit olması sonrası "intikam yemini" eden İran, henüz harekete geçmedi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (AA)

Başkan Erdoğan, Pezeşkiyan ile yapacağı görüşmenin ardından Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul edecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Başkan Erdoğan (AA)

PAŞİNYAN TÜRKEVİ'NE GELECEK

Türkevi'nin en önemli konuklarından biri de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olacak. Paşinyan ile yapılacak görüşmenin bölge ülkeleri ve ABD tarafından yakından izleneceği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ve Başkan Erdoğan (Cumhurbaşkanlığı İletişi Ofisi)

ZELENSKİ İLE BARIŞ TEMASI

Başkan Erdoğan'ın temasları yarın da sürecek. Erdoğan'ın bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya arasında süren savaş için "adil bir barış" çağrısı yapan ve iki ülke arasında barış tesis edilmesi için çalışmalar yürüten Erdoğan'ın bir kez daha barış çağrısını yinelemesi bekleniyor.

Irak Başbakanı Muhammed Shia Al Sudani ve Başkan Erdoğan (AA)

Erdoğan'ın Irak Başbakanı Muhammed Shia Al Sudani'yi de Türkevi'nde ağırlaması beklenirken, görüşmede geçtiğimiz ay iki ülke arasında imzalanan güvenlik iş birliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının da gündemde olacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Joe Biden ile eşi (AA)

BIDEN'IN RESEPSİYONUNA KONUK OLACAK

Sudani ile yapacağı görüşme sonrası Hollanda Başbakanı Dich Schoof'u kabul edecek Erdoğan, ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın heyet başkanları ve eşleri onuruna verecekleri resepsiyona katılacak.

GENEL KURUL'DA KONUŞACAK

Başkan Erdoğan yarın (24 Eylül 2024) yapılacak BMGK'nın 79. oturumunda ABD Başkanı Joe Biden'dan hemen sonra 3. sırada konuşma yapacak. Türkiye saati ile konuşmanın yaklaşık 18.00 sıralarında olması beklenirken, Başkan Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in Gazze'deki katliamı, bölgesel gerginlikler, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin terörle mücadelesi gibi konuların olması bekleniyor.