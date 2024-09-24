ABD’de diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta peş peşe kritik temaslar gerçekleştiriyor.
ABD'DE DİPLOMASİ ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, New York'taki ilk gün temaslarında önce Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Türkevi'nde kabul etti.
Erdoğan görüşmelerinde, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini belirterek, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini kaydetti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) ev sahipliğinde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Türk ve ABD’li iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinde, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.
Görüşmede, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sergilediği sistematik saldırılar, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Almanya'nın köklü ilişkileri ve bağları bulunan iki müttefik olduğunu belirterek, iş birliğini her alanda geliştirmek, fırsatları değerlendirmek ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini, iki ülkeye de kazandıracak adımlar için Türkiye'nin hazır olduğunu ifade etti.
Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerekli olduğunu, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya'dan da destek beklendiğini vurgulayan Erdoğan, İsrail'in şiddet halkasını genişletme arayışında olduğuna, uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekte bir sakınca görmediğine dikkati çekti.
Erdoğan, özellikle Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik desteklerinin Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu ve İsrail'i daha da pervasız hale getirdiğini kaydetti.
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü Görüşmede Bakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesinin gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’la gerçekleştirdiği görüşmede,Türkiye ile İran ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki tarihi ve kültürel bağların iki ülke ilişkilerine her zaman olumlu yansıdığını, yeni dönemde de iki ülkenin çıkarlarına uygun işbirliği fırsatlarının değerlendirileceğini, ilişkilerin her alanda geliştirilerek ilerletileceğine inandığını ifade etti.
Başkan Erdoğan, İsrail’in bölgede huzuru ve istikrarını tehdit eden saldırganlığına karşı barışa hizmet eden adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.
İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, Gazze başta olmak üzere İsrail katliamlarının yaşandığı Filistin topraklarındaki sivillere insani yardım ulaştırmak için Türkiye’nin gayretlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti.
Öte yandan, görüşmenin ardından New York’taki Türkevi’nden ayrılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına "sağ ol" diyerek yanıt verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York’taki Türkevi’nde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah’ı kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt’in ekonomiden savunma sanayiine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.
İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarının bölge için bir tehdit teşkil ettiğini de ifade eden Başkan Erdoğan, İsrail’in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın gayretlerini artırmasının son derece önemli olduğunu, İsrail’in er ya da geç işlediği suçların hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York’taki Türkevi’nde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti.
Başkan Erdoğan, görüşmede İsrail’in Gazze’de bir soykırıma imza attığını, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.
İsrail’in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail’e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu, Türkiye’nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini söyledi.