Türkiye'nin BM mesajları New York sokaklarında: Herkes İçin Daha Adil Bir Gelecek

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Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan şehirde, "Beşin Ötesinde: Herkes İçin Küresel Bir Sistem İnşa Etmek", "Beşin Ötesinde Küresel Bir Sistem: Herkes İçin Daha Adil Bir Gelecek", "Daha Adil Bir Dünya İçin Reforme Edilmiş Bir BM", "Türkiye: İnsani Yardım ve Sürdürülebilir Kalkınmada Ortak", "Adil Bir Dünya İçin, Her Adımda Birlikte" ve "Daha İyi Bir Yarın İçin İnsanlığın Köprülerini İnşa Etmek" başlıklarıyla hazırlanan görsellerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.