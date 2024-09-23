Başkan Erdoğan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti: İsrail hesap verecek

ELİ KANLI KATİLLER HESAP VERECEK Görüşme hakkında daha fazla bilgi verilmedi ancak Türkiye ve Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yönetiminin Gazze Şeridi'nde yaklaşık bir yıldır devam eden ve 130,000'den fazla Filistinlinin ölümüne ya da yaralanmasına neden olan saldırıları nedeniyle uluslararası mahkemelerde sorumlu tutulmasını şiddetle savunuyor.





O tarihten bu yana Khan, en son Ağustos ayında olmak üzere iki kez mahkemeden yakalama kararlarının çıkarılmasını hızlandırmasını talep etti.



Geçtiğimiz 7 Ekim'den bu yana, yaklaşık bir yıl boyunca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yerel sağlık yetkililerine göre, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 41.400'den fazla kişinin ölümüne ve 95.500'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

İsrail'in saldırıları, gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısına yol açan abluka nedeniyle bölge nüfusunun neredeyse tamamını yerinden etti.