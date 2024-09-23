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Başkan Erdoğan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti: İsrail hesap verecek

Birlemişi Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan ile bir araya geldi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Filistin'de soykırım yapan Netanyahu ve yönetiminin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 19:39 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 20:44
Başkan Erdoğan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti: İsrail hesap verecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.



Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Başkan Erdoğan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti



Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.



ELİ KANLI KATİLLER HESAP VERECEK

Görüşme hakkında daha fazla bilgi verilmedi ancak Türkiye ve Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yönetiminin Gazze Şeridi'nde yaklaşık bir yıldır devam eden ve 130,000'den fazla Filistinlinin ölümüne ya da yaralanmasına neden olan saldırıları nedeniyle uluslararası mahkemelerde sorumlu tutulmasını şiddetle savunuyor.

Khan Mayıs ayında mahkemeden Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'nde insanlığa karşı suç işledikleri şüphesiyle tutuklama emri çıkarmasını talep etti.



O tarihten bu yana Khan, en son Ağustos ayında olmak üzere iki kez mahkemeden yakalama kararlarının çıkarılmasını hızlandırmasını talep etti.

Geçtiğimiz 7 Ekim'den bu yana, yaklaşık bir yıl boyunca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yerel sağlık yetkililerine göre, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 41.400'den fazla kişinin ölümüne ve 95.500'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

İsrail'in saldırıları, gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısına yol açan abluka nedeniyle bölge nüfusunun neredeyse tamamını yerinden etti.

İsrail ayrıca Gazze'deki eylemleri nedeniyle Lahey merkezli UCM'den ayrı ve bağımsız bir organ olan BM Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya.

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