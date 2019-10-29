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Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Anıtkabir'ı ziyaret etti. Törenin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı. Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan halk, "Türkiye seninle gurur duyuyor." diyerek seslendi.

29.10.2019 12:05 - Son Güncelleme: 29.10.2019 12:18
Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları eşlik etti.

Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor

Heyet, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor

Erdoğan, Anıtkabir merdivenlerinden Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken kendisine selam veren öğrencilere karşılık verdi.

Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor

Ardından, Erdoğan ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

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