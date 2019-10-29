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Külliye'de 29 Ekim coşkusu! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.
Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan, burada gerçekleşen kabulde davetlilerle tek tek tokalaştı.

29.10.2019 13:59 - Son Güncelleme: 29.10.2019 14:00
Külliye'de 29 Ekim coşkusu! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan, burada gerçekleşen kabulde davetlilerle tek tek tokalaştı.

Külliye'de 29 Ekim coşkusu! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Ahmet Seyit Ahmet Baş, milletvekilleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu devlet erkanı ve yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Külliye'de 29 Ekim coşkusu! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

BAHÇELİ DE KATILDI
Kabule TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinden sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştıktan sonra kısa bir süre sohbet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılmadığı kabulde ayrıca CHP ve HDP'den hiçbir temsilci bulunmadı.

Külliye'de 29 Ekim coşkusu! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Külliye'deki kabule katılanlar arasında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Külliye'de 29 Ekim coşkusu! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
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