Külliye'de 29 Ekim coşkusu! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

BAHÇELİ DE KATILDI

Kabule TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinden sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştıktan sonra kısa bir süre sohbet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılmadığı kabulde ayrıca CHP ve HDP'den hiçbir temsilci bulunmadı.