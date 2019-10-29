Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak Barış Pınarı Harekatı vurgusunda bulundu 29.10.2019 11:28

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması üzerine Anıtkabir özel defterini imzalayan Başkan Erdoğan: ''9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede başarılı olduğumuz Barış Pınarı Operasyonu'yla kararlılığımızı bütün dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun.'' açıklamasında bulundu.

Aslanlı Yolun ardından Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şu mesajları paylaştı:

Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıaliniz ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

9 Ekim'de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barış Pınarı harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.