Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi: Türkiye seninle gurur duyuyor 29.10.2019 12:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Anıtkabir'ı ziyaret etti. Törenin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı. Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan halk, "Türkiye seninle gurur duyuyor." diyerek seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları eşlik etti.

Heyet, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, Anıtkabir merdivenlerinden Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken kendisine selam veren öğrencilere karşılık verdi.

Ardından, Erdoğan ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bugün millet olarak büyük bir heyecanla cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun."

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nden çıktıktan sonra vatandaşlar çiçek atarak sevgi gösterisinde bulundu. Resmi törenin ardından halka açılan Anıtkabir, ziyaretçi akınına uğradı.