GaleriMagazin

Box Office verileri fiyaskoyu ortaya çıkardı! Cem Yılmaz boykottan ders alacak mı?

Son yıllarda adeta ego patlaması yaşayan, Kazdağları'ndaki ağaçların kesilmesini protesto ederken ormanları yakan PKK'lılara sessiz kalan Cem Yılmaz, eleştirilerin odağı oldu. Kendisine yöneltilen eleştirilere de dalga geçer nitelikte yanıt veren Yılmaz'ın son filmi gişede boykot edilince tam bir fiyasko yaşandı. Yılmaz'ın son filmi Karakomik'i Box Office verilerine göre günde seans başına yalnızca 8 kişi izledi.

29.10.2019 11:48 - Son Güncelleme: 29.10.2019 11:48
Box Office verileri fiyaskoyu ortaya çıkardı! Cem Yılmaz boykottan ders alacak mı?

Son zamanlarda sosyal medyadan yaptığı birçok sözde "hassasiyet" yüklü paylaşımla önüne gelen her şeyi eleştirmeyi seçen Cem Yılmaz, söz konusu milli meseleler olunca kafasını adeta kuma gömdü.

Box Office verileri fiyaskoyu ortaya çıkardı! Cem Yılmaz boykottan ders alacak mı?

Kazdağları'ndaki ağaçların kesilmesini protesto eden Cem Yılmaz, ormanları yakan PKK'lılara sessiz kalmayı tercih etti.

Box Office verileri fiyaskoyu ortaya çıkardı! Cem Yılmaz boykottan ders alacak mı?

İşine odaklanmak yerine giderek politize olup siyasal paylaşımlar yapan Yılmaz, birçok sanatçının aksine terörle mücadele sürecinde kendisinden beklenen desteği vermedi.

Box Office verileri fiyaskoyu ortaya çıkardı! Cem Yılmaz boykottan ders alacak mı?

EGO PATLAMASI YAŞADI
Adeta ego patlaması yaşayan Cem Yılmaz, vatandaşlar tarafından kendisine yöneltilen eleştirileri de dalga geçerek ve sert bir üslupla karşıladı.

Box Office verileri fiyaskoyu ortaya çıkardı! Cem Yılmaz boykottan ders alacak mı?

SON FİLMİ KARAKOMİK'E BOYKOT
Cem Yılmaz'ın son yıllardaki "politik" savruluşu ve kendisine yöneltilen eleştirileri de görmezden gelmeyi tercih etmesi vatandaşlar tarafından boykot edilmesiyle soınuçlandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya! Şikayetçi oldu...
Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya! Şikayetçi oldu...