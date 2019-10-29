Box Office verileri fiyaskoyu ortaya çıkardı! Cem Yılmaz boykottan ders alacak mı?
Son yıllarda adeta ego patlaması yaşayan, Kazdağları'ndaki ağaçların kesilmesini protesto ederken ormanları yakan PKK'lılara sessiz kalan Cem Yılmaz, eleştirilerin odağı oldu. Kendisine yöneltilen eleştirilere de dalga geçer nitelikte yanıt veren Yılmaz'ın son filmi gişede boykot edilince tam bir fiyasko yaşandı. Yılmaz'ın son filmi Karakomik'i Box Office verilerine göre günde seans başına yalnızca 8 kişi izledi.
29.10.2019 11:48
- Son Güncelleme: 29.10.2019 11:48
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