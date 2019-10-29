Başkan Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de 29.10.2019 11:11

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Anıtkabir'deki tören Başkan Erdoğan ve devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Aslanlı Yolun ardından Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bando konserinin ardından TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlenecek.

Vatandaşların katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na kadar "29 Ekim kortej yürüyüşü" gerçekleştirilecek. TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başlayacak yürüyüş, Birinci Meclis'te sona erecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, yürüyüşün sonunda burada bir konser verecek.

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul töreni düzenlenecek. Kabul törenine siyasiler, bilim insanları, gaziler, şehit yakınları, sanatçılar ve sporcular iştirak edecek.

Başkent dışında da Cumhuriyet Bayramı, Valilikler, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak.