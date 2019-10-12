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  • 12.10.2019 12:38
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 12:54

Son dakika: Rasulayn'da ele geçirdi! İşte 'nin elindeki zırhlıları

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nin başlattığı Hareakatı'nda ilerlemeler devam ediyor. Bu sabah itibariyle M4 karayolundaki stratejik bölgeyi ele geçiren Rasulayn şehir merkezine ulaştı. Bu bölgede 'nin sözde terörle mücadele için / 'ya verdiği zırhlı araç ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve 'nun (SMO) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Harekâtı'nda Rasulayn kent merkezine ulaşıldı.

Meskun mahal operasyonlarının başladığı Rasulayn'da terör örgütüne ait zırhlı aracı ele geçirildi.

AA muhabiri Levent Kemal zırhlı aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

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