Son dakika: Rasulayn kent merkezi kontrol altına alındı! 18 köy PKK'dan temizlendi |Video 12.10.2019 12:34

Son dakika haberine göre Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda bu sabah Rakka'nın kuzeydoğusunda yapılan operasyonda 18 köyün kurtarıldığını ve onlarca PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

RESULAYN KENT MERKEZİ KONTROL ALTINDA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

18 KÖY PKK'DAN TEMİZLENDİ

Suriye Milli Ordusu Bariş Pınarı Harekatı Beyanı: Bu sabah milli ordu Rakka'nın kuzeydoğusunda operasyon başlattı ve 18 köyü kurtardı. Onlarca PKK lı öldürüldü.

Kurtarılan köyler:

(Nus Tel, Rajm İnva, Um Curn Elsavavin, Camus, Lezge, Elarida, Huveyran, Elvasta, Şokan, Eltervaziye, Elzeydi, Elnebhan, Elhalidiye, Elhuveyra Elkebir, Elhuveyra Elsagir, Elfilo, Elgacir ve Elgazil)