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Resulayn'da Hamza tugayı askeri Öcalan posterini delik deşik etti! İşte o anlar

12.10.2019 13:17

Barış Pınarı Harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, bu sabah Rakka'nın kuzeydoğusunda yapılan operasyonda 18 köyün kurtarıldığını ve onlarca PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Resulayn merkezini ele geçiren Suriye Milli Ordusu, arama tarama kapsamında PKK/YPG'li teröristler tarafından üs olarak kullandıkları yerlere de girdi. Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tugayı askeri, YPG paçavralarını ayaklarının altında ezerken terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın posterini silahıyla delik deşik etti.


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