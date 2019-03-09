TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ evleri için vatandaşlar akın etti

36 AYDA TESLİM EDİLECEK

Proje değeri 9.7 milyar lira olan projeler ile ilgili bilgi veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "2 günlük talep toplama süresi içinde vatandaşlarımız projeye büyük ilgi gösterdi ve beklentimizin üzerinde talep geldi. Çağrı merkezimiz kilitlendi. Vatandaş yoğun şekilde çağrı merkezimizi de arıyor" dedi. Sosyal konutlarla ilgili en çok merak edilenlerin başında teslim tarihleri de geliyor.