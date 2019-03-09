TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ evleri için vatandaşlar akın etti
TOKİ'nin proje değeri 9.7 milyar lira olan 67 ildeki 50 bin konutuna talep yağdı. Talep toplamaya 6 Mart'ta başlanan projeler için 2 günde 11 bin başvuru geldi. TOKİ Başkanı Bulut, kalan 14 il için de proje yapılacağını söyledi. TOKİ ucuz konut alma başvuru şartlarını haberimizde derledik.
09.03.2019 09:13
- Son Güncelleme: 09.03.2019 09:13
Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde 140 proje ile başlattığı 50 bin konutluk sosyal konut hamlesine vatandaşlardan yoğun talep geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta açıkladığı, 6 Mart'tan itibaren de başvuruların alınmaya başlandığı sosyal konutlara dün sabah itibarıyla yaklaşık 11 bin kişi başvurdu.
36 AYDA TESLİM EDİLECEK
Proje değeri 9.7 milyar lira olan projeler ile ilgili bilgi veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "2 günlük talep toplama süresi içinde vatandaşlarımız projeye büyük ilgi gösterdi ve beklentimizin üzerinde talep geldi. Çağrı merkezimiz kilitlendi. Vatandaş yoğun şekilde çağrı merkezimizi de arıyor" dedi. Sosyal konutlarla ilgili en çok merak edilenlerin başında teslim tarihleri de geliyor.
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