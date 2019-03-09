GaleriEkonomi

TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ evleri için vatandaşlar akın etti

TOKİ'nin proje değeri 9.7 milyar lira olan 67 ildeki 50 bin konutuna talep yağdı. Talep toplamaya 6 Mart'ta başlanan projeler için 2 günde 11 bin başvuru geldi. TOKİ Başkanı Bulut, kalan 14 il için de proje yapılacağını söyledi. TOKİ ucuz konut alma başvuru şartlarını haberimizde derledik.

09.03.2019 09:13 - Son Güncelleme: 09.03.2019 09:13
TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ evleri için vatandaşlar akın etti

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde 140 proje ile başlattığı 50 bin konutluk sosyal konut hamlesine vatandaşlardan yoğun talep geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta açıkladığı, 6 Mart'tan itibaren de başvuruların alınmaya başlandığı sosyal konutlara dün sabah itibarıyla yaklaşık 11 bin kişi başvurdu.

TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ evleri için vatandaşlar akın etti

36 AYDA TESLİM EDİLECEK

Proje değeri 9.7 milyar lira olan projeler ile ilgili bilgi veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "2 günlük talep toplama süresi içinde vatandaşlarımız projeye büyük ilgi gösterdi ve beklentimizin üzerinde talep geldi. Çağrı merkezimiz kilitlendi. Vatandaş yoğun şekilde çağrı merkezimizi de arıyor" dedi. Sosyal konutlarla ilgili en çok merak edilenlerin başında teslim tarihleri de geliyor.

TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ evleri için vatandaşlar akın etti

Bu konu hakkında da bilgi veren Ömer Bulut, "Bu projeleri ihale sürecine getirmeye başladık. 2 bin konutun ihale süreci başladı. İdaremiz bu projelerin ihalesini gerçekleştirecek ve inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde konutlar hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.

TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ evleri için vatandaşlar akın etti

YATAY MİMARİ OLACAK

Yeni projelerin aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacağını vurgulayan Ömer Bulut, "Burada önem ve öncelik verdiğimiz hususların başında binalarımızın az katlı olması gelmektedir.

TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ evleri için vatandaşlar akın etti

Yeni başlatılan bazı projeler de İstanbul Ayazma gibi revize ediliyor" şeklinde konuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye çifte maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaşlılık aylığından nasıl faydalanabilir?
Emekliye çifte maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaşlılık aylığından nasıl faydalanabilir?