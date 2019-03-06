Sosyal konut projesinden ev alacaklar dikkat! Bakan Kurum başvuru şartlarını açıkladı 06.03.2019 13:52

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılması planlanan 50 bin sosyal konut ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum sosyal konut projelerinden ev almak isteyenlere ilişkin şartları da açıkladı.