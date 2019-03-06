Sosyal konut projesinden ev alacaklar dikkat! Bakan Kurum başvuru şartlarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılması planlanan 50 bin sosyal konut ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum sosyal konut projelerinden ev almak isteyenlere ilişkin şartları da açıkladı.
Sosyal konut projesinden ev alacaklar dikkat! Bakan Kurum başvuru şartlarını açıkladı06.03.2019 13:52
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