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Sosyal konut projesinden ev alacaklar dikkat! Bakan Kurum başvuru şartlarını açıkladı

06.03.2019 13:52

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılması planlanan 50 bin sosyal konut ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum sosyal konut projelerinden ev almak isteyenlere ilişkin şartları da açıkladı.


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