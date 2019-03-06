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TOKİ 50 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ konut başvuru şartları nelerdir?

06.03.2019 10:51

TOKİ sosyal konut talep toplama işlemi için tarih belli oldu. Toplam 50 bin konutun yapılacağı TOKİ'de sosyal konut talep toplama işlemi 6 Mart Çarşamba günü başlıyor. Peki, TOKİ 50 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ konut başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...


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