TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ evleri için vatandaşlar akın etti 09.03.2019 09:32

TOKİ'nin proje değeri 9.7 milyar lira olan 67 ildeki 50 bin konutuna talep yağdı. Talep toplamaya 6 Mart'ta başlanan projeler için 2 günde 11 bin başvuru geldi. TOKİ Başkanı Bulut, kalan 14 il için de proje yapılacağını söyledi.