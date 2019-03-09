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Emekliye çifte maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaşlılık aylığından nasıl faydalanabilir?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban maaş bin liraya çıkarken, 65 yaşını dolduran eşleri de şartları sağlıyorsa 601 lira yaşlılık aylığından yararlanabiliyor. Peki yaşlılık aylığından SSK ve Bağ-Kur emeklileri nasıl faydalanabilir? Emekliler yaşlılık aylığından faydalanmak için nereye başvurmalı? İşte milyonlarca emekliyi ilgildendiren detaylar...

09.03.2019 07:55 - Son Güncelleme: 09.03.2019 07:55
Emekliye çifte maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaşlılık aylığından nasıl faydalanabilir?

Emeklilerin gelirleri birbiri ardına yapılan düzenlemelerle artırılırken, sosyal destek uygulamaları hanelerine ekstra kazancın girmesinin yolunu da açıyor.

Emekliye çifte maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaşlılık aylığından nasıl faydalanabilir?

NASIL ALINIYOR?
Son düzenlemelerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban maaş ek ödeme dahil bin liraya çıkarıldı.

Emekliye çifte maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaşlılık aylığından nasıl faydalanabilir?

Ayrıca bayram ikramiyesinin evde bakım desteğine engel olmaması için yasa çıkarıldı.

Emekliye çifte maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaşlılık aylığından nasıl faydalanabilir?

Maaşları yılda 2 kez artırılan emekliler 3 yılda bir promosyon ve yılda 2 kez biner lira ikramiyeden yararlanırken; 65 yaşını dolduran eşleri de şartları sağlıyorsa 601,57 liralık aylığı alabiliyor.

Emekliye çifte maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaşlılık aylığından nasıl faydalanabilir?

65 yaş aylığında kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.

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