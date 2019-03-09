Emekliye çifte maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaşlılık aylığından nasıl faydalanabilir?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban maaş bin liraya çıkarken, 65 yaşını dolduran eşleri de şartları sağlıyorsa 601 lira yaşlılık aylığından yararlanabiliyor. Peki yaşlılık aylığından SSK ve Bağ-Kur emeklileri nasıl faydalanabilir? Emekliler yaşlılık aylığından faydalanmak için nereye başvurmalı? İşte milyonlarca emekliyi ilgildendiren detaylar...
09.03.2019 07:55
- Son Güncelleme: 09.03.2019 07:55
DİĞER GALERİLER