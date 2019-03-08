50 bin projeli TOKİ konutlarına vatandaşlar büyük bir ilgi gösteriyor. Konut fiyatları, taksit miktarları ve başvuru şartları belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu söyledi. Konut projesinde son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.
TOKİ evleri peşinat taksit miktarları ne kadar oldu? TOKİ 50 bin konut projesi son dakika başvuru şartları!08.03.2019 17:04
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