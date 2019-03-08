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TOKİ evleri peşinat taksit miktarları ne kadar oldu? TOKİ 50 bin konut projesi son dakika başvuru şartları!

08.03.2019 17:04

50 bin projeli TOKİ konutlarına vatandaşlar büyük bir ilgi gösteriyor. Konut fiyatları, taksit miktarları ve başvuru şartları belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu söyledi. Konut projesinde son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.


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