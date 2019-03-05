Başkan Erdoğan'dan 388 lira taksitle konut müjdesi 05.03.2019 16:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen TOKİ 53 bin 626 sosyal konut ve 130 tesisin açılışı ile 50 bin yeni sosyal konutun tanıtım töreninde konuştu. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacakları konutlar için taleplerin yarından itibaren toplanmaya başlanacağını da kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksitlerin 388 TL'den başlayıp vadenin ise 20 yıl olacağını belirtti.