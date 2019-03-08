TOKİ evleri peşinat taksit miktarları ne kadar oldu? TOKİ 50 bin konut projesi son dakika başvuru şartları!
50 bin projeli TOKİ konutlarına vatandaşlar büyük bir ilgi gösteriyor. Konut fiyatları, taksit miktarları ve başvuru şartları belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu söyledi. Konut projesinde son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.
TOKİ konutlarına yoğun ilgi var. Konut fiyatları, taksit miktarları ve başvuru şartları belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu söyledi. Konut projesinde son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 bin 300'ü İstanbul'da olmak üzere yurt genelinde 50 bin sosyal konut inşa edecek. Talep toplama süreci 6 Mart'ta başladı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bugün İstanbul hizmet binasında düzenlediği toplantıyla projenin detaylarını açıkladı.
50 bin konut hangi illerde yapılacak belli oldu
50 bin sosyal konutun 6 bin 300 adeti İstanbul'da inşa edilecek. 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi ise Adana'da yapılacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu ve yoğun ilginin olduğunu söyledi.
Yatay mimari ön planda
Projeyi çok önemsediklerini ve bu yönde çok talep geldiğini dile getiren Bulut, "Öncelikle konutların yapılacağı araziler tespit edildi, zemin etütleri ve planlamalar yapıldı. Proje, insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacak. Ayrıca, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu konutlar inşa edeceğiz" diye konuştu.
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Konutların yüzde 64'ü alt gelir grubuna yönelik
67 ilin dışında kalan diğer 14 ilde de çalışmaların devam ettiğini belirten Bulut, "Arsa üretimi ve proje etüt çalışmaları devam ediyor. Bu konutların tamamı sosyal konut olup, yüzde 64'ü (32.198'i) alt gelir grubu vatandaşlarımıza, yüzde 36'sı ise (17. 802) orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik olacak" ifadelerini kullandı.