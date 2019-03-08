TOKİ evleri peşinat taksit miktarları ne kadar oldu? TOKİ 50 bin konut projesi son dakika başvuru şartları!

50 bin konut hangi illerde yapılacak belli oldu

50 bin sosyal konutun 6 bin 300 adeti İstanbul'da inşa edilecek. 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi ise Adana'da yapılacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu ve yoğun ilginin olduğunu söyledi.