Yüz binlerce genci ilgilendiriyor! 3 yıl boyunca 75 bin TL...

Kimler ne alacak?

- Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı güncellenmiş broşüre göre, 10 Şubat 2016'dan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dolayısıyla ilk defa gelir vergisi mükellefi olan genç girişimciler teşvikten yararlanacak. Genç girişimcilerin kendi adına vergi mükellefi olması şart.