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Yüz binlerce genci ilgilendiriyor! 3 yıl boyunca 75 bin TL...

Gençlerin girişimcilikte önünü açmak için hazırlanan teşvik paketi ile ilgili detaylar belli oldu. Yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca vergi muafiyeti hakkı sağlayacak olan teşvikten, 29 yaşına kadar olan gençler faydalanabilecek. İşte yeni iş kuracak gençlere verilecek teşvikler...

08.03.2019 10:18 - Son Güncelleme: 08.03.2019 10:18
Yüz binlerce genci ilgilendiriyor! 3 yıl boyunca 75 bin TL...

On binlerce kişiyi ilgilendiren genç girişimcilere verilecek teşviklerle ilgili detaylar belli oldu.

Yüz binlerce genci ilgilendiriyor! 3 yıl boyunca 75 bin TL...

Yeni iş kuran gençlerin 3 yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerimizin girişimciliğe yöneltecek teşvikle ilgili detaylar belli oldu. 29 yaşına kadar verilecek destekten, babasının mesleğini devam ettiren gençler de yararlanabilecek.

Yüz binlerce genci ilgilendiriyor! 3 yıl boyunca 75 bin TL...

Kimler ne alacak?
- Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı güncellenmiş broşüre göre, 10 Şubat 2016'dan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dolayısıyla ilk defa gelir vergisi mükellefi olan genç girişimciler teşvikten yararlanacak. Genç girişimcilerin kendi adına vergi mükellefi olması şart.

Yüz binlerce genci ilgilendiriyor! 3 yıl boyunca 75 bin TL...

Örneğin babasının adına faaliyet gösteren gençler kapsam dışı. Ölüm nedeniyle devralınan işler hariç olmak üzere, eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınan işler için teşvik kullanılamayacak.

Yüz binlerce genci ilgilendiriyor! 3 yıl boyunca 75 bin TL...

Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla, teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanabilecek.

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