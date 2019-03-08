Yüz binlerce genci ilgilendiriyor! 3 yıl boyunca 75 bin TL...
Gençlerin girişimcilikte önünü açmak için hazırlanan teşvik paketi ile ilgili detaylar belli oldu. Yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca vergi muafiyeti hakkı sağlayacak olan teşvikten, 29 yaşına kadar olan gençler faydalanabilecek. İşte yeni iş kuracak gençlere verilecek teşvikler...
Kimler ne alacak?
- Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı güncellenmiş broşüre göre, 10 Şubat 2016'dan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dolayısıyla ilk defa gelir vergisi mükellefi olan genç girişimciler teşvikten yararlanacak. Genç girişimcilerin kendi adına vergi mükellefi olması şart.
Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla, teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanabilecek.