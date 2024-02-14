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Emekliye 13. maaş + 3.000 TL para iadesi listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya seyyanensiz 12.804,00 TL maaş güncellemesi! 6 bin TL ikramiye ile...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Şubat aylıklarını almaya hazırlanırken, emekli maaşlarına yapılan yüzde 49.25 zam ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle birlikte e-Devlet üzerinden aylık bilgilerini güncelleyebiliyorlar. Bu gelişme, emeklilerin ne kadar aylık alacaklarını kolayca öğrenmelerini sağlıyor. Zam alan emekliler için bu yıl bayram ikramiyesi artışı da gündeme geldi. İkramiye artışı ile ilgili detaylar netlik kazanmaya başlıyor. Peki, emekliler bu yıl kaç lira ikramiye alacak ve bu ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, emekli milyonları ilgilendiren detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 16:30 Güncelleme 14 Şubat 2024, 16:30
Emekliye 13. maaş + 3.000 TL para iadesi listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya seyyanensiz 12.804,00 TL maaş güncellemesi! 6 bin TL ikramiye ile... 1

Temmuz ayında yapılacak zam ve farklar için ilk veriler belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklileri için ayrı ayrı uygulanacak olan düzenlemeler, emekliler ve çalışanlar arasında heyecanla bekleniyordu. İşte, gelen müjdeli haberler ve yenizamlı ikramiye, ek ödeme hesaplaması...

Emekliye 13. maaş + 3.000 TL para iadesi listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya seyyanensiz 12.804,00 TL maaş güncellemesi! 6 bin TL ikramiye ile... 2

Ocak ayında tüm emeklilerin maaşları yüzde 49.25 artırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57'lik Ocak zammı, 11.68 puanlık refah payı ilave edilerek memur emeklileriyle eşitlenirken, taban aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ek zam Ocak ayı maaş ödemelerine yetişmediği için oluşan fark sonradan hesaplara yatırıldı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam farklarını 6-7 Şubat tarihlerinde cebine koydu.

Emekliye 13. maaş + 3.000 TL para iadesi listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya seyyanensiz 12.804,00 TL maaş güncellemesi! 6 bin TL ikramiye ile... 3

TEMMUZ'DA DA ARTACAK

Emekliler bir zammı da Temmuz ayında hesaplarında görecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Zammın oranı Temmuz ayının başında enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Aynı ay içerisinde de yeni orandan hesaplanan aylıklar emeklilere ödenecek.

İLK ORAN NE ÇIKTI?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise farkını gösterecek ilk enflasyon verisi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 olarak gerçekleşti. Geriye 5 enflasyon verisi daha kaldı.

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