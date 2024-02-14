Emekliye 13. maaş + 3.000 TL para iadesi listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya seyyanensiz 12.804,00 TL maaş güncellemesi! 6 bin TL ikramiye ile...

Temmuz ayında yapılacak zam ve farklar için ilk veriler belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklileri için ayrı ayrı uygulanacak olan düzenlemeler, emekliler ve çalışanlar arasında heyecanla bekleniyordu. İşte, gelen müjdeli haberler ve yenizamlı ikramiye, ek ödeme hesaplaması...
Ocak ayında tüm emeklilerin maaşları yüzde 49.25 artırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57'lik Ocak zammı, 11.68 puanlık refah payı ilave edilerek memur emeklileriyle eşitlenirken, taban aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ek zam Ocak ayı maaş ödemelerine yetişmediği için oluşan fark sonradan hesaplara yatırıldı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam farklarını 6-7 Şubat tarihlerinde cebine koydu.
TEMMUZ'DA DA ARTACAK
Emekliler bir zammı da Temmuz ayında hesaplarında görecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Zammın oranı Temmuz ayının başında enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Aynı ay içerisinde de yeni orandan hesaplanan aylıklar emeklilere ödenecek.
İLK ORAN NE ÇIKTI?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise farkını gösterecek ilk enflasyon verisi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 olarak gerçekleşti. Geriye 5 enflasyon verisi daha kaldı.