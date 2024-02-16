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Emekliye %24 yeni kök zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 15.000+6.000+11.950 TL 3'ü 1 arada maaş geliyor! 4.000 TL seyyanen ilavesi...

Yeni yıla yeni umutlarla ve artan gelirlerle başlayan emekliler, yılın geri kalanında da gelirlerinde artışlar yaşamayı bekliyorlar. Bu artışlar arasında maaş zamları, ikramiyeler ve promosyonlar önemli yer tutuyor. Peki, emeklilerin gelirlerinde nasıl artışlar yaşanacak, neler bekleniyor? İşte emeklilere yönelik promosyon ve ikramiye fırsatında masadaki 4 formül...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 06:26 Güncelleme 16 Şubat 2024, 06:30
Emekliye %24 yeni kök zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 15.000+6.000+11.950 TL 3’ü 1 arada maaş geliyor! 4.000 TL seyyanen ilavesi... 1

2024 yılına yeni umutlar ve artan gelirlerle başlayan emekliler, beklenen zam ve artışlarla gelirlerinde önemli iyileştirmeler görmeye devam ediyorlar. Tüm emeklilerin aylıklarında yüzde 49.25'lik bir artış yapılarak, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ancak emeklilerin kazanımları sadece bu artışlarla sınırlı kalmayacak. Emekliler, hem maaş zamları hem de ikramiye ve promosyonlarda artışlar bekliyorlar.

Emekliye %24 yeni kök zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 15.000+6.000+11.950 TL 3’ü 1 arada maaş geliyor! 4.000 TL seyyanen ilavesi... 2

Emekliler, 2024 yılına yeni maaşlarla başladı. Tüm emeklilerin aylıkları yüzde 49.25 artırılırken, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ancak emeklilerin kazanımları bununla sınırlı kalmayacak. Emeklileri hem maaş hem ikramiye hem de promosyon zamları bekliyor.

Emekliye %24 yeni kök zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 15.000+6.000+11.950 TL 3’ü 1 arada maaş geliyor! 4.000 TL seyyanen ilavesi... 3

EMEKLİLİK HABERLERİNDE TAKVİM FARKI
Takvim.com.tr'nin günler önce yazdığı promosyon ve ikramiye hakkındaki 4 formül ekonomi haberlerinde gündem oldu. Birçok gazete ve internet siteleri, takvim.com.tr'nin söz konusu formüllerini kaynak olarak kabul edip manşetlerine taşıdı. İşte emeklilere promosyon ve ikramiye fırsatında masadaki 4 formüllerle ilgili günler önce manşete taşıdığımız o haberler:

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