Emekliye %24 yeni kök zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 15.000+6.000+11.950 TL 3'ü 1 arada maaş geliyor! 4.000 TL seyyanen ilavesi...

1 2024 yılına yeni umutlar ve artan gelirlerle başlayan emekliler, beklenen zam ve artışlarla gelirlerinde önemli iyileştirmeler görmeye devam ediyorlar. Tüm emeklilerin aylıklarında yüzde 49.25'lik bir artış yapılarak, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ancak emeklilerin kazanımları sadece bu artışlarla sınırlı kalmayacak. Emekliler, hem maaş zamları hem de ikramiye ve promosyonlarda artışlar bekliyorlar.

2 Emekliler, 2024 yılına yeni maaşlarla başladı. Tüm emeklilerin aylıkları yüzde 49.25 artırılırken, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ancak emeklilerin kazanımları bununla sınırlı kalmayacak. Emeklileri hem maaş hem ikramiye hem de promosyon zamları bekliyor.