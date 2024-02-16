▶️ Emeklilerle ilgili neler yapıldı? Hangi düzenlemeler geçti, hangileri yolda? Uzman isim A Haber'de anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği müjdeyi açıkladı. İkramiyede yüzde 50 artış yapacaklarını duyuran Başkan Erdoğan, emeklilere ödeyecekleri tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükselteceklerini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Peki ödeme ne zaman yapılacak? Kim, nasıl yararlanacak? Detayları SGK Uzmanı Melis Elmen aktardı...