Emekliler için Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alındığını ve Nisan ile Haziran aylarında iki ikramiye alınacağı haberlerine ek olarak, bu ikramiyelerin artırılmasının da gündemde. Peki; Erken yaşta emeklilik (EYT) için başvuranlar ya da henüz başvurmamış sigortalıların bu ekstra ödemeleri ve refah paylarını alabilecekler mi? A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilikle ilgili bu önemli gelişmeleri ve EYT'lilerin merak ettikleri soruları detaylarıyla anlattı.