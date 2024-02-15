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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 11:42 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 11:54

EYT'liler dikkat! Sizler için 3 fırsat! Yeni emekliye ikramiye ve zam fırsatı!

Emekliler için Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alındığını ve Nisan ile Haziran aylarında iki ikramiye alınacağı haberlerine ek olarak, bu ikramiyelerin artırılmasının da gündemde. Peki; Erken yaşta emeklilik (EYT) için başvuranlar ya da henüz başvurmamış sigortalıların bu ekstra ödemeleri ve refah paylarını alabilecekler mi? A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilikle ilgili bu önemli gelişmeleri ve EYT'lilerin merak ettikleri soruları detaylarıyla anlattı.

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