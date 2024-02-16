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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 15:38 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 16:03

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024: Başkan Erdoğan artışı müjdeledi! Yıllık 6 BİN TL!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 yılında ne kadar - kaç TL sorusu yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olduğunu açıkladı. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 milyon emekli vatandaşa sevindirici haberleri duyurdu. Ordu'daki mitingde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, emekli ikramiyesinin son olarak 2000 TL'ye çıkarıldığını ve bu miktarın yüzde 50 artışla 3.000 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Şimdi ödeme tarihleri merak ediliyor.

MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.

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