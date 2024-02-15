Emeklilik, her bireyin hayalini süsleyen bir kavramdır. Çalışma hayatının ardından huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek için emeklilik planlaması yapmak oldukça önemlidir. Günümüzde emeklilik hedefine ulaşmak için farklı yollar mevcuttur. İş yerinde çalışmanın yanı sıra, kendi işinizi kurmak, bir şirkete ortak olmak, isteğe bağlı sigorta primi yatırmak veya borçlanma yoluyla da emeklilik hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni asgari ücret düzenlemesi, emeklilik primlerinde de bazı değişikliklere yol açtı. Bu yıl için geçerli olan yeni prim tutarları, emeklilik planı yapanlar için oldukça önemlidir.
Esnaf Bağ-Kur primlerinden, ev hizmetlerinde çalışanlara ve tarımla uğraşanlara kadar birçok kesimi ilgilendiren prim tutarları ve sigorta ödemelerinde önemli değişiklikler yaşandı. İşte detaylar...
Esnaf Bağ-Kur Primleri:
En düşük prim tutarı 6.900 lira 86 kuruş olarak belirlendi, en yüksek tutar ise 51.756 lira 52 kuruş.
Primini düzenli ödeyenler için 5 puanlık avantajla en düşük prim tutarı 5.900 lira 74 kuruş olarak uygulanacak.
En alt tutardan ödeme yapan esnafların aylık avantajı 1.012 lira olacak.
Çalışmayanlar ve Eksik Prim Ödeyenler:
En düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira 80 kuruş oldu.
Ev kadınlarının primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından ödenecek, böylece ev kadınları aylık 4.267 lira 20 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecekler.