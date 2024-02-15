SGK, yaş gün tablosu hesabını baştan yapın! Primi eksik olanlar için liste A'dan Z'ye değişti!

Emeklilik, her bireyin hayalini süsleyen bir kavramdır. Çalışma hayatının ardından huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek için emeklilik planlaması yapmak oldukça önemlidir. Günümüzde emeklilik hedefine ulaşmak için farklı yollar mevcuttur. İş yerinde çalışmanın yanı sıra, kendi işinizi kurmak, bir şirkete ortak olmak, isteğe bağlı sigorta primi yatırmak veya borçlanma yoluyla da emeklilik hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni asgari ücret düzenlemesi, emeklilik primlerinde de bazı değişikliklere yol açtı. Bu yıl için geçerli olan yeni prim tutarları, emeklilik planı yapanlar için oldukça önemlidir.