Emekliye ikramiye takvimi! Artış için hangi formüller masada? Ne zaman yasalaşacak ve ödenecek? Aylık bağlama işlemi yetişemeyen de alacak mı?

Milyonların gözü yaklaşan bayram ikramiyesine çevrildi. Başta emekliler olmak üzere SGK'dan aylık alanlara ödenen bayram ikramiyesinde ödeme takvimi yaklaşırken, tutarda artışın gündeme gelmesi heyecana yol açtı. İkramiyede artış için yasa gerekirken, hem zam hem de ödeme takvimi merak konusu oldu. İşte merak edilen soruların yanıtları:
ARTIŞ İÇİN HANGİ FORMÜLLER VAR?
İkramiyede artış için 4 formül bulunuyor. Halen 2 bin lira olan ikramiye, eğer Ocak zammı oranı olan yüzde 49.25 artış yansıtılırsa 3 bin lirayı bulacak. 2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik enflasyon oranı yansıtılırsa 3 bin 300 lira seviyesine çıkacak olan ikramiye, yüzde 100'lük bir artış halinde de 4 bin liraya ulaşacak. Eğer tutar 100'üncü yıl ikramiyesiyle eşitlenirse, ikramiye yüzde 150 artışla 5 bin liraya yükselecek, 2 bayramda verilecek tutar 10 bin lira olan taban emekli aylığına denk gelecek.
DUL VE YETİMLERE NASIL YANSIYACAK?
İkramiye tutarı 3 bin liraya çıkarsa aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ödenecek. İkramiyenin 3 bin 300 lira olması halinde ise aylık oranı yüzde 75 olanlar tek seferde 2 bin 475, yüzde 50 olanlar bin 650, yüzde 25 olanlar 825 lira alabilecek. İkramiyede 4 bin lira formülü aylık oranı yüzde 75 olana bayram başına 3 bin, yüzde 50 olana bin, yüzde 25 olana bin lira almanın yolunu açacak. 5 bin lira formülü hayata geçirilirse de aylık oranı yüzde 75 olanlar 3 bin 750, yüzde 50 olanlar 2 bin 500, yüzde 25 olanlar bin 250 lira alacak.