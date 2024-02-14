Emekliye ikramiye takvimi! Artış için hangi formüller masada? Ne zaman yasalaşacak ve ödenecek? Aylık bağlama işlemi yetişemeyen de alacak mı?

1 Milyonların gözü yaklaşan bayram ikramiyesine çevrildi. Başta emekliler olmak üzere SGK'dan aylık alanlara ödenen bayram ikramiyesinde ödeme takvimi yaklaşırken, tutarda artışın gündeme gelmesi heyecana yol açtı. İkramiyede artış için yasa gerekirken, hem zam hem de ödeme takvimi merak konusu oldu. İşte merak edilen soruların yanıtları:

2 ARTIŞ İÇİN HANGİ FORMÜLLER VAR?

İkramiyede artış için 4 formül bulunuyor. Halen 2 bin lira olan ikramiye, eğer Ocak zammı oranı olan yüzde 49.25 artış yansıtılırsa 3 bin lirayı bulacak. 2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik enflasyon oranı yansıtılırsa 3 bin 300 lira seviyesine çıkacak olan ikramiye, yüzde 100'lük bir artış halinde de 4 bin liraya ulaşacak. Eğer tutar 100'üncü yıl ikramiyesiyle eşitlenirse, ikramiye yüzde 150 artışla 5 bin liraya yükselecek, 2 bayramda verilecek tutar 10 bin lira olan taban emekli aylığına denk gelecek.

