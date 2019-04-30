Venezuela'da darbe girişimi! Halk Maduro'yu savunmak için saraya çağırdı

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok" dedi. Bakan Vladimir Padrino ise ordunun Maduro'yu desteklediğini söyleyerek, Guaido'yu hain olmakla suçladı. Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, darbe girişiminin Kolombiya destekli bir grup asker tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela'da durumun sakin olduğunu, kontrolün orduda olduğunu aktardı.