GaleriDünya

Venezuela'da darbe girişimi! Halk Maduro'yu savunmak için saraya çağırdı

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok" dedi. Bakan Vladimir Padrino ise ordunun Maduro'yu desteklediğini söyleyerek, Guaido'yu hain olmakla suçladı. Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, darbe girişiminin Kolombiya destekli bir grup asker tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela'da durumun sakin olduğunu, kontrolün orduda olduğunu aktardı.

30.04.2019 14:59 - Son Güncelleme: 30.04.2019 15:45
Venezuela'da darbe girişimi! Halk Maduro'yu savunmak için saraya çağırdı

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı.

VENEZUELA'DA GUAİDO'DAN DARBE ÇAĞRISI TIKLA VE İZLE

Venezuela'da darbe girişimi! Halk Maduro'yu savunmak için saraya çağırdı

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.

DARBECİ GUAİDO VE MADURO TARAFTARLARI ARASINDA ÇATIŞMA TIKLA VE İZLE

Venezuela'da darbe girişimi! Halk Maduro'yu savunmak için saraya çağırdı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok" dedi.

Venezuela'da darbe girişimi! Halk Maduro'yu savunmak için saraya çağırdı

SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPTI

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Venezuela'da darbe girişimi! Halk Maduro'yu savunmak için saraya çağırdı

Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.

VENEZUELA'DA ASKER SOKAĞA İNDİ TIKLA VE İZLE

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı CIA Instagram'da hesap açtı! İşte paylaşılan fotoğraftaki 10 gizli mesaj
CIA Instagram'da hesap açtı! İşte paylaşılan fotoğraftaki 10 gizli mesaj