Venezuela'da darbe girişimi! Halk Maduro'yu savunmak için saraya çağırdı
Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok" dedi. Bakan Vladimir Padrino ise ordunun Maduro'yu desteklediğini söyleyerek, Guaido'yu hain olmakla suçladı. Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, darbe girişiminin Kolombiya destekli bir grup asker tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela'da durumun sakin olduğunu, kontrolün orduda olduğunu aktardı.
Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı.
Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.
DARBECİ GUAİDO VE MADURO TARAFTARLARI ARASINDA ÇATIŞMA TIKLA VE İZLE
Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.